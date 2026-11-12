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Un joven resultó herido de bala durante un ataque que ocurrió a horas de la madrugada del jueves 12 de noviembre en la localidad de Puerto Deseado. La situación ocurrió en la zona de la calle 109, entre Río Gallegos y 28 de Noviembre. Hay un detenido y buscan a un segundo sospechoso.

La alerta se dio a conocer alrededor de las 00:45 horas, a través del celular de servicio de la Comisaria de la ciudad portuaria. Un vecino informó que había escuchado cuatro detonaciones y al salir de su casa había visto a su vecino J.U. retirarse a alta velocidad en una Renault Kangoo roja con vidrios polarizados.

El rodado que fue requisado e inspeccionado por la Policía.

Poco después, el vecino se presentó en la dependencia junto a su hijo, quien manifestó que le habían disparado en la espalda. Desde allí lo trasladaron a las instalaciones del Hospital Distrital, donde recibió atención médica.

Según la certificación médica, tenía una herida pequeña que no sangraba y sus lesiones fueron consideradas leves, informaron fuentes policiales a La Opinión Austral.

Un detenido y otro que es buscado

El padre señaló que dos hombres habrían disparado contra el vehículo en el que viajaba su hijo. Durante la inspección, la Policía encontró dos orificios en la parte trasera de un rodado rojo.

Un móvil policial afuera del Hospital Distrital de Puerto Deseado.

Personal de Criminalística realizó las pericias en el auto para buscar elementos que permitan reconstruir el ataque. Hasta el momento no se precisó qué tipo de arma o proyectil se utilizó, conoció este medio.

Más tarde, efectivos demoraron a L.V. en la esquina de la calle 109 y el pasaje Cormoranes. Por disposición judicial, se ordenó realizarle un barrido electrónico y que fijara domicilio a disposición de la sede interviniente. La investigación continúa para localizar a un segundo hombre que habría estado involucrado.

La causa cuenta con la intervención de la División de Investigaciones y Narcocriminalidad de Puerto Deseado, que releva cámaras de seguridad particulares y vecinales. También tomó intervención la jueza subrogante Jessica Hernández, del Juzgado de Primera Instancia Nº 1.