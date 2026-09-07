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La Policía de Santa Cruz secuestró un arma de fuego durante un procedimiento realizado en inmediaciones del Parque de los Dinosaurios de Río Gallegos, en el marco de la investigación por el ataque a tiros contra una vivienda ocurrido en calle Beccar, aparentemente vinculado a un ajuste de cuentas.

El comisario mayor Luis Poblete explicó a La Opinión Austral y otros medios que personal de la División de Investigaciones (DDI) realizaba tareas relacionadas con distintos hechos registrados en la ciudad cuando observó a un hombre, mayor de edad, que llevaba un objeto en la cintura que llamó la atención de los efectivos.

El comisario mayor Luis Poblete brindó detalles del procedimiento realizado por la DDI. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

“Tenemos gente del área de la DDI que está trabajando con algunos hechos que se vienen sucediendo (…) ven a esta persona que se acomodó algo en la cintura que les pareció extraño. Nosotros no lo tenemos como conocido, pero se demoró y dieron aviso inmediato a la Comisaría Tercera“, explicó Poblete.

El procedimiento se realizó mientras la DDI investigaba el ataque registrado en una vivienda de calle Beccar. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

(Noticia en desarrollo)