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Lo que comenzó como una situación doméstica tan imprevista como angustiante –un chico de 12 años que quedó encerrado en el baño de su casa al trabarse repentinamente el mecanismo de la cerradura– demandó la rápida y precisa intervención de los bomberos para destrabar el acceso en apenas quince minutos y devolverle la tranquilidad a toda la familia.

La secuencia de emergencia se activó exactamente a las 03:15 horas de este jueves, cuando la guardia de la División Cuartel 2° de Bomberos -dependencia operativa perteneciente al Departamento Zona I de la Policía de Santa Cruz– recibió el requerimiento de auxilio desde una vivienda particular ubicada sobre la calle Junín al 1200.

Según pudo saber La Opinión Austral, ante la imposibilidad de los familiares para franquear la puerta por sus propios medios y la lógica preocupación por el menor que permanecía atrapado en el interior del sanitario, una dotación compuesta por seis efectivos especializados se desplazó de inmediato hacia el domicilio indicado.

Al arribar al lugar y tomar contacto directo con los moradores, los rescatistas evaluaron rápidamente las características de la puerta y el estado de la cerradura bloqueada para ejecutar una maniobra limpia, segura y libre de riesgos para el niño que aguardaba del otro lado.

Con el rigor técnico que exigen las intervenciones en espacios reducidos, los uniformados emplearon una barreta y una herramienta multipropósito Halligan -equipamiento esencial en los rescates modernos por su precisión para hacer palanca y liberar pestillos atascados-, logrando concretar una apertura controlada y segura del acceso en cuestión de minutos.

Una vez franqueada la puerta, el chico de 12 años fue rescatado completamente ileso y en perfecto estado de salud, superando el susto propio de la situación nocturna sin presentar ningún tipo de lesión. Cuando el reloj marcaba las 03:30 horas, tras exactamente un cuarto de hora de labor operativa, la dotación del Cuartel 2° dio por concluida la intervención entre muestras de alivio y agradecimiento por parte de sus padres.