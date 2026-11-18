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Una mezcla de desesperación e impotencia fue la que vivieron este martes por la noche unos padres del barrio Procrear de Río Gallegos, quienes debieron recurrir de urgencia a los servicios de emergencia al advertir que su hijo había quedado accidentalmente encerrado dentro de un departamento ubicado en un tercer piso. Gracias a la celeridad y la pericia técnica de los bomberos, la angustia se transformó en alivio en apenas veintidós minutos, culminando con una escena tan tierna como tranquilizadora: el pequeño dormía profundamente ajeno a todo el despliegue que se montaba para rescatarlo.

La secuencia de emergencia se activó exactamente a las 20:40 horas de este martes, cuando la guardia de la División Cuartel 2° de Bomberos -dependencia operativa perteneciente al Departamento Zona I de la Policía de Santa Cruz– recibió el llamado de alerta solicitando auxilio urgente en un edificio situado sobre la calle Marcelino García al 2600, en pleno corazón del barrio Procrear. De inmediato, una dotación compuesta por seis efectivos especializados se movilizó hacia el complejo habitacional para evaluar la situación en el terreno y brindar una respuesta rápida y segura.

Según pudo saber La Opinión Austral, al arribar al lugar, los rescatistas tomaron contacto directo con los progenitores del menor, quienes aguardaban con lógica preocupación en el palier y en el exterior del monoblock tras haber agotado los intentos convencionales para destrabar el acceso principal de la vivienda. Con la serenidad profesional que exigen este tipo de intervenciones familiares, el personal bomberil realizó una rápida inspección visual de la fachada del edificio en busca de una vía alternativa de ingreso que permitiera resolver la contingencia sin provocar destrozos innecesarios ni poner en riesgo la integridad del niño.

La solución técnica apareció mirando hacia arriba: una de las ventanas que daban al balcón del departamento en cuestión, emplazado en el tercer piso del inmueble, se encontraba abierta. Sin perder tiempo, los efectivos desplegaron una escalera de dos tramos apoyada con firmeza contra la estructura y ejecutaron una precisa maniobra de acceso controlado en altura hasta alcanzar el nivel del balcón.

Una vez que el rescatista logró franquear la abertura y pisar el interior de la vivienda con el máximo sigilo para no sobresaltar al menor, se dirigió directamente hacia el acceso principal y concretó la apertura interna de la puerta, permitiendo finalmente el ingreso inmediato y seguro de sus padres. En el interior de una de las habitaciones, el niño fue hallado durmiendo plácidamente, en perfecto estado de salud y sin ningún tipo de lesión, ajeno por completo al revuelo nocturno que había motivado su accidental encierro.