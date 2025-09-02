Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La capital santacruceña atraviesa horas de profunda conmoción tras conocerse la trágica noticia del fallecimiento de una joven oficial de la Policía Provincial. El hecho se registró en la noche del lunes en una vivienda ubicada sobre la Calle 11, entre las intersecciones de 40 y 42, en pleno barrio San Benito, una de las zonas más pobladas de Río Gallegos.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, la víctima tenía rango de oficial ayudante, quien prestaba servicios en la fuerza de seguridad local. Según trascendió de manera preliminar, los investigadores no descartan ninguna hipótesis y la Justicia mantiene abiertas todas las líneas de investigación para esclarecer lo ocurrido.

Al conocerse la situación, rápidamente se hicieron presentes en el lugar efectivos de la Comisaría Séptima, quienes preservaron la escena, mientras que el personal de Criminalística trabajó en la recolección de pruebas y en las pericias de rigor.

Según pudo saber este diario, la intervención contó también con la presencia de integrantes de la cúpula policial provincial, reflejo de la gravedad del episodio, y con la participación del Juzgado de Instrucción N°1, que este mes se encuentra de turno.