Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una pelea protagonizada por alrededor de veinte menores de edad generó una fuerte preocupación este martes por la tarde en un sector urbano de Río Gallegos y derivó en un amplio despliegue policial, con persecuciones a pie, demoras preventivas y el secuestro de varias armas blancas. El episodio, ocurrido en inmediaciones de las calles Banciella y 20 de Julio, fue advertido por vecinos y comerciantes de la zona, quienes alertaron a las autoridades ante la magnitud del enfrentamiento.

El aviso ingresó cerca de las 18:30 al Centro de Despacho de la Policía de Santa Cruz, donde se informó sobre una riña de importantes dimensiones que involucraba a un numeroso grupo de jóvenes. Ante la gravedad del llamado, se activó un código de urgencia y se dispuso el envío inmediato de móviles policiales para verificar la situación y prevenir posibles consecuencias mayores en una franja horaria de alta circulación de personas.

Según pudo saber La Opinión Austral, al arribar al lugar señalado, los efectivos no lograron constatar la pelea en pleno desarrollo. Sin embargo, la escena evidenciaba que el conflicto había ocurrido instantes antes. En ese contexto, el personal observó a otros uniformados persiguiendo a un joven a pie por la zona de Bernardino Rivadavia en dirección a Banciella, lo que confirmó que el enfrentamiento había derivado en una dispersión apresurada de los involucrados ante la presencia policial.

Con el correr de los minutos, el operativo se extendió por calles aledañas y permitió la demora de varias personas en distintos puntos cercanos. Entre ellas, se identificó a cuatro menores de edad que quedaron a disposición de las autoridades competentes. Durante uno de los procedimientos, los efectivos constataron que uno de los demorados portaba un arma blanca tipo cuchillo, lo que elevó el nivel de preocupación por el riesgo que había implicado la pelea.

El despliegue continuó con un rastrillaje a pie en el sector, luego de que un transeúnte indicara que otro joven se habría descartado de un elemento similar antes de ser interceptado. Esa búsqueda permitió hallar una daga de medianas dimensiones en el patio interno de una vivienda cercana, presuntamente vinculada al episodio. El arma fue secuestrada como parte de las actuaciones preventivas y puesta a disposición de la Justicia.

El testimonio de comerciantes de la zona resultó clave para reconstruir lo ocurrido. Según relataron, momentos antes del arribo policial se había producido una riña entre aproximadamente veinte menores, quienes se enfrentaron en plena vía pública y luego se dispersaron rápidamente al advertir la llegada de los móviles. La situación generó temor entre quienes se encontraban trabajando o transitando por el lugar, en un barrio que suele tener movimiento constante durante la tarde.

Desde la fuerza de seguridad también se informó que uno de los jóvenes demorados presentaba una medida judicial vigente, por lo que se dio intervención inmediata a la autoridad correspondiente para continuar con las actuaciones de rigor. En paralelo, según pudo saber este diario, se realizaron las comunicaciones necesarias con los organismos vinculados a la protección de niños, niñas y adolescentes, dado que la mayoría de los involucrados eran menores de edad.