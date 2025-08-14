Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la mañana del miércoles, la División Cuartel 20 del Departamento Zona IV de Bomberos recibió un pedido de colaboración por parte de la sede local de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) Tres Lagos. La solicitud se originó ante la detección de una obstrucción en la red cloacal, una situación que, de no ser atendida con rapidez, podía derivar en serios inconvenientes para la comunidad, especialmente en una localidad donde las bajas temperaturas y el aislamiento geográfico hacen más complejo el mantenimiento de los servicios básicos.

Según pudo saber La Opinión Austral, ante la urgencia del caso, se comisionó de inmediato un móvil de ataque rápido hacia el lugar de la falla. Al arribar, los bomberos desplegaron una línea devanadera y procedieron a verter agua en la red, trabajando de forma coordinada con el personal técnico de SPSE. La maniobra permitió eliminar la obstrucción y restablecer el normal funcionamiento del sistema cloacal.

Fuentes de la División destacaron que la intervención se realizó sin contratiempos y con un resultado totalmente favorable, gracias a la rápida respuesta y a la efectiva articulación entre los organismos involucrados. Este tipo de trabajos, aunque no impliquen emergencias con riesgo de vida, son esenciales para preservar la salud pública y la calidad de vida de los vecinos.