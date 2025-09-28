Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La tarde noche del sábado en Río Gallegos estuvo marcada por un nuevo operativo de emergencia en el barrio San Benito. Una columna de humo en las inmediaciones de las calles 1 y 74 encendió la alarma de vecinos y movilizó a distintas dotaciones de bomberos de la Policía de Santa Cruz. Lo que en un principio fue informado como un posible incendio de vivienda resultó ser, finalmente, un foco sobre residuos acumulados en la vía pública. La rápida intervención permitió sofocar las llamas y evitar consecuencias mayores.

El aviso ingresó en horas de la tarde noche y, de inmediato, el Departamento Zona I de Bomberos desplegó un trabajo coordinado entre la División Cuartel 19° y la División Cuartel 24°. Ambas dotaciones llegaron rápidamente al lugar con dos móviles —el M-145 y el M-825— y ocho efectivos en total. La primera unidad procedió a combatir directamente las llamas mediante una línea de devanadera, mientras que la segunda se encargó de tareas preventivas, garantizando que el fuego no se extendiera a zonas cercanas.

Según pudo saber La Opinión Austral Al arribar al sitio, los bomberos constataron que el foco no afectaba a una vivienda, como se había indicado inicialmente en la denuncia, sino que se trataba de una quema de basura a cielo abierto. Pese a ello, la situación no estaba exenta de riesgos: las condiciones de viento y la acumulación de residuos podían haber favorecido la propagación hacia terrenos linderos o estructuras precarias del barrio. Por esa razón, la intervención oportuna fue clave para contener el incendio en cuestión de minutos.

El fuego fue catalogado como intencional, un dato que vuelve a poner en agenda una problemática recurrente en Río Gallegos y otras localidades de Santa Cruz. Las quemas de residuos, muchas veces realizadas de manera imprudente o sin medir las consecuencias, se transforman en un peligro latente para la comunidad.

Tras finalizar las tareas y constatar que no quedaban brasas activas ni riesgos de reignición, los móviles retornaron a sus dependencias sin novedades. No se registraron personas heridas ni daños materiales, lo cual transformó al operativo en un ejemplo exitoso de prevención y respuesta inmediata.