Un inusual operativo de rescate se desarrolló durante la noche del viernes en Puerto Deseado, donde personal de la División Cuartel 22° asistió a un pequeño pingüino que había quedado atrapado en una cámara séptica ubicada frente a la Pesquera Argenova, sobre la avenida Lotufo.

El hecho fue advertido cerca de las 20:21, cuando efectivos policiales dieron aviso a los bomberos sobre la presencia del ave en el interior de una cavidad de aproximadamente dos metros de profundidad, de la que no podía salir por sus propios medios.

El animal fue rescatado sano y salvo.

Ante la situación, se activó un protocolo de salvamento. Los rescatistas utilizaron una escalera de dotación para descender con seguridad hasta el lugar y proceder a la extracción del animal, maniobra que se concretó sin inconvenientes.

Una vez puesto a resguardo, el ejemplar fue examinado para constatar su estado general de salud. Al verificarse que se encontraba en buenas condiciones, fue trasladado hacia la zona costera y liberado, logrando reintegrarse a su hábitat natural.

Desde el cuartel destacaron que el procedimiento se desarrolló con éxito y remarcaron la importancia de este tipo de intervenciones, que forman parte de la tarea cotidiana de resguardo no sólo de personas y bienes, sino también de la fauna local característica de la región.