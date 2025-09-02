Esta madrugada, bomberos de Puerto Deseado respondieron a un llamado por un incendio en una garita del basural municipal.

La intervención estuvo a cargo del Cuartel 22°. A bordo del móvil de ataque rápido Prio 627, una dotación de tres bomberos se trasladó al lugar para combatir las llamas.

La rápida colaboración del Cuartel 4°, que aportó apoyo hídrico con una cisterna municipal, permitió controlar el fuego de manera eficiente.

El trabajo conjunto entre ambos cuarteles resultó clave para extinguir el incendio y asegurar la zona. No se registraron víctimas ni lesionados.