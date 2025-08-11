Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En horas de la mañana de este lunes, en la zona de la costanera de la localidad de Puerto San Julián se desarrolló un operativo por una situación tan común en la zona como potencialmente riesgosa: un vehículo había quedado atascado en el barro, imposibilitando a su conductor retomar la marcha. La rápida intervención de los Bomberos de la División Cuartel 3 evitó que el incidente pasara a mayores, y sirvió como recordatorio de la importancia de extremar las precauciones en áreas de difícil acceso.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas sepudo saber que el aviso llegó de parte del propio conductor, quien se encontraba en la zona costera cuando, por razones que no trascendieron, su vehículo quedó inmovilizado sobre un sector de terreno blando. De inmediato, se dispuso la salida del móvil de rescate PRIO 915, especialmente preparado para este tipo de intervenciones, que permite actuar con eficacia incluso en superficies irregulares o con poca tracción.

El operativo se desarrolló con rapidez y coordinación. El equipo de bomberos logró desplazar el rodado hasta una superficie firme y segura, sin que se registraran daños materiales ni heridos. “Se trató de una maniobra sencilla, pero que exige cuidado y técnica para evitar que el vehículo sufra roturas o que las personas involucradas corran algún riesgo”, explicaron fuentes del cuerpo.