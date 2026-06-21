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Este domingo 21 de junio se celebra el Día del Padre en Argentina, una fecha dedicada a homenajear y reconocer a quienes desempeñan el rol paterno dentro de las familias. En este contexto, la Superintendencia de Bomberos difundió un emotivo mensaje dirigido especialmente a los padres que integran la fuerza, destacando su doble compromiso como servidores públicos y pilares familiares.

Desde la institución se puso en valor la entrega cotidiana de quienes forman parte de la Policía de la Provincia de Santa Cruz, resaltando el esfuerzo que implica ejercer la labor de bombero sin descuidar el rol fundamental dentro del hogar.

Ser bombero implica una vocación de servicio marcada por la entrega permanente, la preparación constante y la disposición inmediata para acudir ante cualquier emergencia. Muchas veces, esta responsabilidad exige postergar momentos importantes en familia.

En su mensaje oficial, la Superintendencia destacó precisamente ese equilibrio entre el deber profesional y el compromiso familiar. “Hoy honramos a esos papás que, con el mismo compromiso con el que protegen a los ciudadanos, cuidan, guían y educan a sus hijos, siendo su mejor ejemplo de servicio y valor”, expresaron.

El saludo también se extendió a todos los padres que cumplen funciones dentro de la fuerza, sin distinción de situación: “A los que hoy les toca estar de guardia cuidando a la comunidad, a los que disfrutan en familia, y a los que nos guían desde la memoria: ¡Gracias por su entrega diaria!”, concluye el mensaje institucional.