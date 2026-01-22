Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un procedimiento discreto, técnico y ejecutado bajo estrictos protocolos de seguridad permitió este miércoles neutralizar un potencial riesgo en el sector sur de Río Gallegos. Personal especializado de la División Explosivos de Bomberos de la Policía de Santa Cruz intervino tras el hallazgo de material sensible, garantizando la seguridad de vecinos y transeúntes sin que se registraran personas lesionadas.

Según pudo saber La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que la intervención se llevó adelante luego de un alerta emitido por el Departamento Zona 1 de Bomberos, que activó de inmediato los mecanismos previstos para este tipo de situaciones. Se trataba de una fracción de munición de artillería, un elemento que, aun con el paso del tiempo, puede representar un peligro latente si no es manipulado por personal capacitado y con el equipamiento adecuado.

Hasta el lugar se trasladaron especialistas en explosivos, quienes delimitaron el área y aplicaron el protocolo correspondiente. La tarea incluyó la inspección inicial del artefacto, su aseguramiento y posterior levantamiento mediante herramientas específicas diseñadas para minimizar cualquier posibilidad de activación accidental. El material fue cargado en un móvil especialmente acondicionado para este tipo de traslados y llevado al depósito de la División Explosivos, donde quedará bajo resguardo hasta su disposición final.

Desde la fuerza destacaron que este tipo de procedimientos forman parte del trabajo preventivo que se realiza de manera permanente, muchas veces lejos de la mirada pública, pero con un impacto directo en la seguridad cotidiana. En una ciudad en constante crecimiento, donde obras, movimientos de suelo o simples hallazgos fortuitos pueden sacar a la luz elementos peligrosos, la rápida intervención resulta clave para evitar situaciones de mayor gravedad.

El operativo se desarrolló sin sobresaltos y permitió liberar la zona en pocas horas, devolviendo la normalidad al sector. La ausencia de heridos y daños materiales fue uno de los puntos subrayados por las autoridades, que remarcaron la importancia de la capacitación constante del personal y la inversión en equipamiento especializado para enfrentar este tipo de escenarios.