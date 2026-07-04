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Un rápido y preciso operativo desplegado por personal de Bomberos de Río Turbio evitó que una situación de alto riesgo terminara en tragedia durante la madrugada de este sábado. Un automóvil que había quedado al borde de una pronunciada pendiente, con peligro inminente de desbarrancar sobre una vivienda familiar, fue rescatado a tiempo gracias a la intervención de los equipos de emergencia.

El hecho ocurrió en el barrio Hielos Continentales, detrás del cementerio local, y movilizó a bomberos, efectivos policiales e inspectores municipales, quienes trabajaron de manera coordinada para retirar el vehículo de una posición extremadamente peligrosa.

Según pudo saber La Opinión Austral, el operativo comenzó alrededor de las 3:24 de la madrugada, cuando la Comisaría de Río Turbio alertó a la División Cuartel IX sobre la presencia de un automóvil que se encontraba en una situación crítica sobre la calle Glaciar Fría.

Al arribar al lugar a bordo de la autobomba, los bomberos constataron que se trataba de un Volkswagen Suran que había quedado detenido sobre una pendiente con un marcado desnivel. El vehículo presentaba una evidente inestabilidad y existía un serio riesgo de que cayera cuesta abajo e impactara directamente contra una vivienda ubicada en el sector.

La escena obligó a actuar con rapidez para evitar que el rodado continuara desplazándose y provocara daños materiales o pusiera en riesgo la integridad de quienes residían en el lugar. Según pudo saber este diario, antes de la llegada de los equipos de emergencia, los ocupantes del automóvil habían conseguido abandonar el vehículo por sus propios medios.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, ninguna de las personas involucradas sufrió lesiones, por lo que no fue necesaria la asistencia médica. No obstante, el peligro persistía debido a la posición del rodado, que podía deslizarse en cualquier momento hacia la vivienda emplazada al pie de la pendiente.

Para asegurar el automóvil, los bomberos realizaron una maniobra de rescate utilizando una eslinga de remolque, que permitió traccionar cuidadosamente el Volkswagen Suran hasta una zona estable de la calzada.

La operación demandó extrema precaución para evitar movimientos bruscos que pudieran desestabilizar el vehículo durante el procedimiento.

Las tareas fueron ejecutadas en conjunto con personal de la Comisaría local e inspectores de Inspección Municipal, quienes colaboraron en el resguardo del lugar y en la coordinación del operativo.