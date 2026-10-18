Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Las fuerzas de seguridad lograron sofocar a tiempo un principio de incendio que se desató en una vivienda deshabitada del pintoresco Barrio Las Lengas de Río Turbio, evitando que la voracidad de las llamas destruyera por completo la estructura y se propagara hacia las propiedades linderas.

El operativo de emergencia se puso en marcha a las 22:55 horas de este sábado, cuando un vecino se presentó presencialmente ante la guardia de la División Cuartel 9° de Bomberos para alertar sobre la presencia de humo y llamas en una cabaña del sector. Sin perder un solo segundo, la dotación de servicio partió con sirena abierta hacia el lugar indicado, desplegando un dispositivo de intervención rápida que se extendió de manera ininterrumpida hasta las 23:25 horas.

Al arribar a la escena, los servidores públicos constataron la existencia de un foco ígneo focalizado sobre el alero izquierdo del inmueble. Según pudo saber La Opinión Austral, el panorama sumaba un factor de riesgo extra debido a la presencia de chispazos y cortocircuitos activos en la acometida del tendido eléctrico. Con absoluta celeridad y profesionalismo, la cuadrilla atacó el fuego con una línea de alta presión hasta sofocarlo por completo, al tiempo que concretó el corte preventivo del suministro de energía para neutralizar cualquier potencial reencendido por fallas en la red.

La intervención requirió además una minuciosa labor de inspección técnica. En coordinación con el personal de la Comisaría local y de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), los bomberos ingresaron a la propiedad junto al dueño de la misma para revisar exhaustivamente el ambiente interior y el sector del entretecho. Mediante el uso de herramientas específicas, se descartó la presencia de brasas ocultas en el tiranterío de madera y se declaró la neutralización total del riesgo estructural.

El saldo de la labor bomberil arrojó un resultado altamente positivo: la emergencia fue totalmente dominada en apenas media hora, no se registraron personas lesionadas de ningún tipo y los daños materiales quedaron confinados únicamente a la zona del alero.