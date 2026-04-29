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Lo que comenzó como un llamado por un presunto incendio estructural terminó revelando una situación tan frecuente como peligrosa en Río Gallegos. Una quema de residuos en pleno barrio Fátima generó un foco ígneo con potencial de propagación, obligando a la intervención inmediata de los bomberos para evitar consecuencias mayores.

Según pudo saber La Opinión Austral, el episodio se registró durante la tarde del martes en una vivienda ubicada sobre la calle Entre Ríos al 700, en una zona densamente poblada donde las casas se encuentran a escasa distancia entre sí. La alerta inicial encendió todas las alarmas al mencionar un posible incendio estructural, lo que motivó el rápido desplazamiento del personal de la División Cuartel Central.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el origen del humo y las llamas no provenía de una edificación, sino de una quema de residuos. Sin embargo, lejos de tratarse de una situación menor, el escenario presentaba un riesgo concreto: según pudo saber este diario la acumulación de materiales combustibles y la proximidad con viviendas lindantes generaban condiciones propicias para que el fuego se extendiera.

Bomberos controlando la situación. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Ante ese panorama, la dotación desplegó una línea de 45 milímetros para proceder a la extinción total del foco ígneo, asegurando el perímetro y evitando que las llamas alcanzaran estructuras cercanas. La intervención fue precisa y rápida, lo que permitió controlar la situación antes de que derivara en un incendio de mayor magnitud.

En paralelo, personal de la Comisaría Segunda se hizo presente para garantizar la seguridad en la zona, ordenando el tránsito y resguardando a los vecinos que, ante la presencia de humo, se habían acercado con preocupación.