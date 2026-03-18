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Una situación de alto riesgo se vivió durante la noche del martes en Río Gallegos, cuando un desperfecto en el tendido eléctrico encendió las alarmas.

El suceso tuvo lugar en la intersección de las calles Mansilla Yañez y 5 de Octubre, donde vecinos advirtieron la presencia de un poste que emanaba chispas de manera constante indicaron fuentes policiales consultadas por La Opinión Austral.

Ante el alerta, personal de la División Cuartel Central acudió de inmediato al lugar. Al arribar, la dotación, compuesta por cuatro efectivos, constató el desperfecto técnico en el sistema eléctrico, lo que obligó a activar un protocolo de intervención preventiva.

El trabajo en el lugar no solo implicó la contención inmediata del peligro, sino también la coordinación con los organismos competentes. En este caso, se dio aviso a personal de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), que cuenta con la capacidad técnica para intervenir sobre el tendido eléctrico.

Mientras se aguardaba la llegada de los especialistas, los bomberos mantuvieron una guardia activa en el lugar, garantizando que la situación no se agravara. Finalmente, el personal técnico de la empresa estatal se hizo cargo de las reparaciones correspondientes, trabajando sobre el poste afectado para normalizar el servicio y eliminar el riesgo. Una vez asegurada la zona, la dotación de bomberos dio por finalizada su intervención y regresó a la base.