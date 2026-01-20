Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La tarde del lunes transcurría con normalidad en la zona céntrica de Río Gallegos hasta que, cerca de las 14:30, una alerta movilizó a los Bomberos de la Policía de la provincia de Santa Cruz. Un llamado advirtió sobre un principio de incendio en una vivienda ubicada sobre la calle Piedra Buena, un sector de tránsito habitual y con alta circulación peatonal, lo que incrementó la inquietud de quienes se encontraban en las inmediaciones.

Según pudo saber La Opinión Austral, al arribar al lugar, la dotación de la División Cuartel Uno constató que el foco ígneo se había originado en una propiedad que se encontraba en estado de abandono. Esta condición, habitual en algunas construcciones deshabitadas del casco urbano, suele representar un riesgo adicional, ya que la acumulación de residuos, materiales combustibles o el ingreso de personas ajenas puede favorecer la propagación del fuego.

De inmediato, los cuatro efectivos desplegados iniciaron las tareas de control utilizando una línea de ataque de 38 milímetros, una herramienta fundamental para este tipo de intervenciones rápidas en espacios reducidos. En paralelo, realizaron trabajos de remoción con elementos de zapa, lo que permitió eliminar restos que podían reavivar las llamas y garantizar un acceso seguro a los sectores comprometidos.

Una vez sofocado el foco principal, los bomberos llevaron adelante tareas de enfriamiento preventivo sobre los materiales afectados. Este procedimiento, clave en la etapa final de cualquier intervención, busca asegurar que no queden puntos calientes que puedan derivar en una nueva ignición. Gracias a este accionar coordinado y preciso, el siniestro fue controlado en pocos minutos y la situación quedó totalmente bajo control.

Desde la fuerza destacaron que no se registraron personas heridas ni daños en viviendas o comercios linderos. En el lugar también prestó colaboración personal de la Comisaría Primera, que brindó apoyo logístico y aseguró el perímetro mientras se desarrollaban las tareas.