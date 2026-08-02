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En la noche del sábado, personal de la División Cuartel 1° de Río Gallegos actuó con rapidez para extinguir un principio de incendio sobre un contenedor de residuos ubicado en Avenida Néstor Kirchner 1142, frente a un sector comercial del centro de la ciudad.

El operativo se desarrolló entre las 21:45 y las 22:10 horas, con la intervención de la unidad M-805, luego de que una alerta telefónica advirtiera sobre la presencia de un foco ígneo en la vía pública.

Al arribar al lugar, la dotación de bomberos constató que el fuego se encontraba localizado en un contenedor de basura. Los efectivos desplegaron una línea devanadera y realizaron las maniobras necesarias para sofocar y extinguir las llamas de manera rápida y efectiva.

Gracias a la pronta intervención, el incendio fue controlado en su totalidad y no se registró propagación hacia estructuras linderas, comercios ni edificios cercanos, evitando daños mayores en una de las zonas más transitadas del centro de Río Gallegos.

Operativo sin heridos ni daños operativos

Una vez finalizadas las tareas de extinción y verificación del área, la unidad regresó a la dependencia sin novedades en el personal ni en el material operativo, informaron fuentes del procedimiento.

El episodio volvió a poner de manifiesto la importancia de la rápida respuesta de los bomberos ante emergencias urbanas, especialmente en sectores comerciales donde un incendio, aun de pequeñas dimensiones, puede generar riesgos para vecinos, trabajadores y establecimientos cercanos.