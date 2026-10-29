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Bomberos de Río Turbio y Comandante Luis Piedra Buena realizaron tres intervenciones por distintos episodios: una quema de residuos sobre una ruta, un principio de incendio de vegetación en la costa del río Santa Cruz y un choque contra una estructura.

En Río Turbio, efectivos de la División Cuartel 9º acudieron a la ruta complementaria 20 tras un aviso de la Policía por una quema sobre la calzada, en un sector donde se realizaba un corte de ruta. El operativo se extendió de 9:13 a 9:30 y contó con cuatro bomberos. Con una línea devanadera de ataque rápido sofocaron y enfriaron el foco ígneo, y dejaron el sector neutralizado antes de regresar a la base, sin novedades.

Los efectivos también intervinieron en un principio de incendio. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

En Comandante Luis Piedra Buena, la División Cuartel 15.º intervino en el área del jardín botánico “San Carlos” por un principio de incendio de vegetación. El aviso llegó a través del Centro de Monitoreo y el personal coordinó las tareas con la encargada del predio. Trabajaron sobre un sector de aproximadamente 50 por 3 metros, con ramas, troncos y alambrado. Utilizaron una devanadera y un bichero para extinguir el fuego y remover los materiales, evitando que se propagara. Según el informe, el foco se habría originado por una colilla de cigarrillo.

La camioneta accidentada dado a que el conductor sufrió una descompensación. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

La otra intervención en Piedra Buena fue por una colisión en la calle 9 de Julio. Entre las 12:15 y las 12:45, bomberos desconectaron de manera preventiva la batería de una Chevrolet S10 e inspeccionaron la zona; no detectaron derrames. El conductor había sufrido una descompensación antes del choque. En el lugar trabajaron junto con la Comisaría Segunda, Tránsito Municipal y el doctor Maximiliano Marcón, del hospital local.