El operativo fue llevado adelante por personal de la División Cuartel Uno, que acudió al lugar tras recibir un alerta por un considerable caudal de agua que afectaba las instalaciones del inmueble.

Al arribar con la unidad operativa 1048, los efectivos constataron la presencia de una acumulación de agua proveniente del sector de techos y canaletas, la cual drenaba hacia el patio de ingreso vehicular del edificio.

Ante la situación, se realizó una inspección exhaustiva con el objetivo de descartar riesgos eléctricos o posibles peligros estructurales. Según informaron fuentes oficiales, el fluido no representaba una amenaza inmediata ni para la estructura del edificio ni para terceros.

El procedimiento se desarrolló en conjunto con personal de la División Comisaría Primera, quienes labraron las actas de constatación correspondientes para garantizar la seguridad en el lugar.

La rápida intervención permitió controlar la situación y prevenir mayores inconvenientes en una zona céntrica de alta circulación.