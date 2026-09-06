Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la tarde y noche del sábado 5 de septiembre, efectivos de la División Cuartel 4º de Bomberos de Puerto Deseado acudieron a una emergencia vehicular registrada en el kilómetro 44 de la ruta nacional Nº 281, en inmediaciones de la ciudad.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron un automóvil Citroën C4 totalmente afectado por las llamas, estacionado sobre la banquina de la traza, conoció La Opinión Austral.

Los bomberos desplegaron de inmediato una línea devanadera y trabajaron de forma sostenida hasta lograr la extinción completa del fuego. Las tareas se extendieron desde las 18:37 hasta las 21:15 horas, con el apoyo de los móviles M-627 y M-1045.

Las primeras evaluaciones técnicas realizadas en el sitio permitieron establecer que el incendio habría tenido su origen en una falla eléctrica del sistema del alternador del vehículo.

Afortunadamente, los ocupantes del auto habían logrado evacuar anteas de la llegada del servicio de emergencia, por lo que no se registraron personas lesionadas. Una vez finalizadas las tareas, las unidades regresaron a su base sin novedades.