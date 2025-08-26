Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La División Comunicación y Difusión de la Policía de la Provincia de Santa Cruz informó que, el lunes 25 de agosto de 2025, bomberos de los cuarteles 4° y 22° llevaron a cabo un rescate vehicular en la zona costera de Caleta Tiburón, ubicada a unos 35 kilómetros de Puerto Deseado.

El operativo se activó alrededor de las 21 horas, tras recibir un alerta sobre un vehículo particular que había quedado encajado en un sector lodoso con dos ocupantes a bordo, un hombre de 58 años y otro de 38.

Al arribar, los efectivos constataron que ambos estaban en buen estado de salud. Inmediatamente, iniciaron las tareas de extracción, logrando retirar el automóvil gracias al uso de un malacate y colocarlo sobre terreno firme.

Los bomberos escoltaron a los ocupantes de regreso a la localidad, sin que se registraran incidentes adicionales.