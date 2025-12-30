Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una situación que pudo haber tenido un desenlace mucho más complejo terminó con un final positivo gracias a la rápida y efectiva intervención de los Bomberos de la Policía de Santa Cruz. Durante la madrugada del martes, un operativo de rescate vehicular se desplegó a unos 35 kilómetros de Puerto Deseado, en el sector conocido como “Cueva de las Lauchas”, un área costera caracterizada por su geografía agreste y terrenos inestables, especialmente durante la noche y en condiciones de humedad.

Según pudo saber La Opinión Austral, el hecho involucró a una pareja de turistas oriundos de Caleta Olivia que se desplazaban a bordo de una camioneta Ford Ranger, con una casilla rodante enganchada, cuando quedaron atrapados en un sector lodoso sin posibilidad de tracción. La combinación del peso del vehículo, el remolque y las características del suelo hizo imposible que pudieran salir por sus propios medios, lo que motivó el pedido de auxilio a los servicios de emergencia.

Ante la alerta, personal de la División Cuartel 4° de Bomberos de Puerto Deseado activó el protocolo de rescate y se dirigió al lugar con las unidades 1045 y 848, especialmente equipadas para este tipo de intervenciones. No se trataba de un punto de fácil acceso: caminos costeros, visibilidad reducida y un terreno que, a simple vista, puede parecer firme, pero que suele transformarse en una trampa para vehículos pesados.

El convoy siendo remolcado por bomberos. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Una vez en el lugar, los bomberos evaluaron la situación y pusieron en marcha un operativo técnico que demandó precisión y trabajo coordinado. Mediante el uso de malacates y otros elementos de rescate, lograron retirar el convoy -camioneta y casilla- del barro, maniobra que requirió tiempo y esfuerzo para evitar daños materiales y garantizar la seguridad de los ocupantes. Finalmente, el vehículo fue posicionado sobre suelo firme, permitiendo normalizar la situación.

Tras completar el rescate, y como medida preventiva, el personal acompañó y escoltó a los turistas hasta la Ruta Provincial 281, asegurando que pudieran retomar el camino de regreso sin inconvenientes. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas ni daños en el rodado, lo que fue destacado como un resultado plenamente satisfactorio del operativo.

Desde el ámbito de Bomberos remarcan que este tipo de episodios se repite con cierta frecuencia en zonas costeras y rurales de Santa Cruz, donde la belleza natural suele atraer a visitantes que, en muchos casos, no conocen en profundidad las condiciones del terreno.