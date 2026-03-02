Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La mañana del lunes comenzó con un incidente vial en Santa Cruz. Un vehículo volcó en plena Ruta Nacional N° 3, a la altura del sector conocido como Bajo San Julián, cerca de la ciudad homónima, y su conductor quedó atrapado dentro del habitáculo. La rápida intervención de los bomberos permitió rescatarlo con vida y trasladarlo consciente al hospital local.

El siniestro se registró cerca de las 09:10 horas en el kilómetro 2304 de la Ruta Nacional N° 3, uno de los corredores viales más transitados de la Patagonia. Personal de la División Cuartel 3 de Bomberos de la Policía de la provincia de Santa Cruz acudió de urgencia al lugar tras recibir el reporte de un accidente con una persona atrapada.

Según pudo saber La Opinión Austral, al arribar con la unidad de emergencia, los efectivos constataron el vuelco de una Ford EcoSport roja que había quedado fuera de la posición normal de circulación. Las circunstancias que derivaron en el despiste y posterior vuelco son materia de análisis, aunque en ese tramo de la ruta suelen incidir factores como ráfagas de viento, irregularidades en la calzada o maniobras bruscas.

Dentro del vehículo se encontraba el conductor, oriundo de Río Gallegos, quien había quedado atrapado en el interior. La escena exigía precisión y rapidez. En este tipo de intervenciones, cada minuto cuenta y un movimiento inadecuado puede agravar lesiones invisibles, especialmente a nivel cervical o dorsal.

Bomberos trabajando en el lugar del incidente. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

La dotación de bomberos desplegó un operativo para poder liberarlo. Utilizando un chaleco especial para inmovilización, aseguraron la columna vertebral y el cuello del conductor antes de proceder a su retiro del habitáculo.

El trabajo no fue aislado. En el lugar también intervino personal médico del Hospital Distrital de Puerto San Julián, encabezado por la doctora Valeria Ferreira, quien coordinó la estabilización inicial del paciente. Según se informó, el conductor se encontraba consciente al momento del rescate, lo que permitió evaluar rápidamente su estado general antes del traslado al nosocomio para estudios complementarios.

La seguridad del perímetro fue garantizada por efectivos de la Comisaría Segunda, que aseguraron la zona para prevenir nuevos incidentes en un tramo donde la circulación es constante.