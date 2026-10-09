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La División Cuartel 22° de Bomberos , con el móvil M-1113, acudió al domicilio de la localidad de Puerto Deseado tras el llamado de una mujer cuyo hijo había quedado encerrado accidentalmente en el baño. El operativo se llevó adelante entre las 20:45 y las 21 del jueves.

Ante la imposibilidad de abrir la puerta, el personal bomberil realizó una apertura forzada con un ariete y lograron liberar al niño de manera segura. Luego lo entregaron a su madre, que se encontraba en la vivienda.

Según informó la Superintendencia Bomberos, el pequeño estaba en buen estado de salud y no presentaba lesiones. El personal regresó a la base sin novedades.