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La División Cuartel 7° de Bomberos de Puerto Santa Cruz, con el móvil M-140, intervino en el camino hacia el Cañadón de los Misioneros tras recibir un aviso por un perro atrapado en una fosa de la cantera municipal.

El operativo se realizó entre las 20:30 y las 21. Para llegar hasta el animal, los bomberos utilizaron una escalera extensible de dos tramos y lograron sacarlo de la excavación.

El perro fue entregado a su propietario en el lugar y se encontraba en buenas condiciones. El personal regresó a la base sin novedades.