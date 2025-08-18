Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La tarde del domingo se vio alterada en Puerto Santa Cruz por un curioso episodio en la costanera de la ría. Una camioneta Chevrolet S-10 quedó atrapada en la zona baja de la avenida Piedra Buena y debió ser rescatada por el personal de Bomberos de la Policía provincial, que actuó con rapidez para evitar mayores complicaciones.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, el hecho ocurrió pasadas las 19 horas, cuando vecinos advirtieron que el rodado había quedado inmovilizado en el sector de la costa, un área donde las mareas suelen generar dificultades para quienes se aventuran demasiado cerca del agua. Ante la situación, se dio aviso inmediato a la División Cuartel 7 de Bomberos, cuya dotación acudió al lugar con los equipos necesarios para realizar la maniobra.

Según informaron fuentes policiales, la intervención se llevó a cabo utilizando una eslinga de rescate, elemento habitual en este tipo de procedimientos, que permitió arrastrar la camioneta hasta terreno firme sin mayores complicaciones. El operativo se completó en pocos minutos y, afortunadamente, no fue necesario asistir a ninguna persona, ya que no se registraron heridos ni ocupantes atrapados dentro del vehículo.

La presencia de bomberos en la costanera generó la atención de varios transeúntes que se encontraban en la zona y que presenciaron la maniobra. Algunos vecinos destacaron la eficiencia del trabajo realizado y recordaron que no es la primera vez que ocurre un incidente similar, sobre todo en épocas en que las mareas o la humedad del terreno vuelven inestables ciertos sectores de la ría.