En la tarde de este domingo en la costanera de Río Gallegos, un hombre intentó adentrarse en las aguas de ría. Dado que las temperaturas acompañaron la jornada, los riogalleguenses aprovecharon la tarde para pasear y fue un vecino que se encontraba en el lugar quien alertó a la Policía sobre lo que estaba sucediendo.

Minutos después de las 17:00, el personal halló a un hombre que se encontraba con el agua hasta la cintura y que en su mano derecha llevaba un cuchillo con el que amenazaba atentar contra su vida.

El personal del Grupo Especial de Rescate y Salvamento de Bomberos (GERS) y el equipo de Negociación de la Policía de Santa Cruz intervinieron en el lugar, logrando entablar diálogo con la persona.

Finalmente, durante un arduo trabajo de negociación que se extendió durante más de 40 minutos, el hombre desistió y puso ser retirado del agua.

Recibió las primeras atenciones en la ambulancia de salud pública y seguidamente, trasladado hacia el Hospital Regional.

El operativo contó con el apoyo de la comisaria que correspondía por jurisdicción, Prefectura Naval y Salud Pública.