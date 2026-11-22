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Un foco ígneo desatado sobre una acumulación de residuos en el interior del predio donde funcionaba el antiguo frigorífico abandonado de Puerto San Julián encendió las alarmas policiales y demandó una rápida intervención técnica de los bomberos para evitar que las llamas, avivadas por las condiciones habituales del clima santacruceño, terminaran propagándose hacia el resto de la histórica estructura en desuso.

La secuencia operativa se activó exactamente a las 18:05 horas de este sábado, momento en el que la guardia de la División Cuartel 3° de Bomberos -dependencia perteneciente al Departamento Zona III de la Policía de Santa Cruz– recibió un requerimiento formal por parte de la División Comisaría Segunda local advirtiendo sobre la presencia de fuego en el interior del citado complejo abandonado. Con la celeridad que exigen los incendios en edificaciones deshabitadas, una dotación compuesta por tres efectivos especializados se movilizó de inmediato hacia el lugar a bordo de la unidad autobomba M-992.

Al arribar al predio y realizar el reconocimiento primario de la escena junto a los efectivos policiales de la Comisaría Segunda que ya resguardaban el perímetro, los rescatistas constataron que el foco ígneo se concentraba sobre una importante cantidad de desechos y residuos acumulados dentro de uno de los sectores internos del inmueble. Frente al riesgo latente de que el calor y el humo comprometieran materiales inflamables lindantes o afectaran la estabilidad edilicia del viejo establecimiento, los bomberos desplegaron rápidamente una línea devanadera desde la autobomba.

Mediante un ataque directo, preciso y sostenido con agua a presión, los uniformados lograron circunscribir las llamas al sector afectado, enfriar los puntos calientes y extinguir por completo la combustión de los residuos sin permitir que el fuego avanzara sobre el resto de la estructura del exfrigorífico.

Cuando el reloj marcaba las 19:25 horas, tras una hora y veinte minutos de intensa labor operativa y tareas de enfriamiento preventivo, la dotación del Cuartel 3° dio por concluida la intervención con el siniestro sofocado en su totalidad, sin que se registraran personas lesionadas ni daños estructurales de consideración en el predio.