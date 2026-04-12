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Durante la madrugada de este domingo, personal de la División Cuartel 24° de Bomberos intervino para controlar un incendio registrado en un sector de residuos en el barrio San Benito, en la ciudad de Río Gallegos.

El hecho ocurrió alrededor de las 02:00 horas, cuando vecinos alertaton por un foco ígneo en la intersección de las calles 82 y 23. Al arribar al lugar, la unidad operativa N°145 constató que el fuego se había originado sobre material altamente combustible, principalmente madera en desuso.

De manera inmediata, los efectivos desplegaron una línea devanadera para atacar el incendio de forma directa. Posteriormente, realizaron tareas de enfriamiento del terreno, logrando la extinción total del foco ígneo y evitando su propagación.

Gracias a la rápida intervención, también se logró minimizar el impacto del humo en las viviendas cercanas, resguardando la salud de los vecinos del sector.

El operativo contó con la colaboración preventiva de personal de la Comisaría Séptima y del Comando de Patrullas, quienes brindaron apoyo en la zona mientras se desarrollaban las tareas de emergencia.

Desde las fuerzas intervinientes manifestaron su preocupación por este tipo de situaciones: “Repudiamos estos actos de vandalismo que afectan la seguridad de nuestros barrios”, expresaron, remarcando la importancia de la responsabilidad comunitaria para evitar este tipo de incidentes.