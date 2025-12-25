Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Minutos después de la medianoche, personal de la División Cuartel 2 de Bomberos de Río Gallegos intervino de urgencia tras recibir un llamado al sistema de emergencias por un presunto incendio de un vehículo en la intersección de Tres Lagos y Costa Rica.

Al arribar al lugar, la dotación a cargo del Móvil 1003 constató que no se trataba de un automóvil en llamas, sino de un colchón que había tomado fuego en la vía pública. Tras una rápida intervención, los bomberos lograron sofocar el incendio antes de que se propagara a viviendas u otros elementos cercanos.

Según se informó oficialmente, el siniestro fue accidental y se originó por la manipulación de pirotecnia por parte de menores de edad. Afortunadamente, no se registraron personas heridas ni daños mayores, gracias a la rápida respuesta del personal interviniente.

Luego de controlar la situación, los efectivos realizaron una verificación preventiva del sector para descartar posibles focos activos o riesgos de reactivación del fuego, y posteriormente regresaron a la base.

Advertencia de Bomberos sobre el uso de pirotecnia

Desde la Superintendencia de Bomberos reiteraron un mensaje de concientización a la comunidad, recordando que el uso de pirotecnia está prohibido y representa un alto riesgo de incendios y lesiones, especialmente cuando es manipulada por niños.

“El uso de pirotecnia no solo está prohibido, sino que representa un alto riesgo de incendios y lesiones. Por favor, cuidemos a nuestros niños y evitemos el uso de estos elementos peligrosos”, señalaron desde el organismo.