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En las primeras horas de la noche de este miércoles, un principio de incendio registrado en el exterior de una propiedad privada encendió las alarmas de los vecinos de la avenida Juan Domingo Perón, desencadenando un rápido y coordinado despliegue operacional de la Policía de Santa Cruz para contener la contingencia y salvar la finca.

El siniestro se declaró exactamente a las 19:40 horas sobre la avenida Perón al 500, una arteria de constante flujo vehicular y peatonal, situada a escasos metros de las instalaciones de la Escuela Provincial EPP N° 55. El llamado de emergencia ingresado de manera urgente a la Central de Alarmas movilizó en primera instancia a una dotación perteneciente a la División Cuartel 19° de Bomberos.

Al arribar al lugar de la emergencia, los servidores públicos constataron que el foco ígneo se concentraba en el lateral externo del inmueble, afectando un acopio de leña y diversos residuos domiciliarios depositados al aire libre. La combustión del material seco amenazaba con expandirse hacia los tirantes y la tirantería del techo de la construcción principal.

Ante el riesgo inminente de propagación, los bomberos desplegaron de inmediato una línea devanadera de alta presión para atacar directamente el fuego y neutralizar el avance de las llamas. La efectividad del primer ataque permitió circunscribir la combustión en cuestión de minutos.

Dada la cercanía del foco con la estructura de la vivienda, se solicitó el apoyo técnico y logístico de la División Cuartel 2°, cuyos efectivos aportaron material especializado de altura -escaleras y bicheros- para acceder al sector superior. De manera preventiva, las cuadrillas ejecutaron un minucioso trabajo de remoción e inspección en la cavidad del entretecho para descartar focos embrionarios o propagación por radiación térmica, arrojando resultados completamente negativos.

El operativo preventivo, que contó asimismo con el resguardo perimetral de los efectivos de la División Comisaría Tercera para ordenar el tránsito en el sector escolar, concluyó satisfactoriamente a las 20:00 horas. Las pericias en la escena confirmaron que el origen del hecho fue estrictamente accidental, dejándose la vivienda resguardada y sin que se registraran heridos ni personas afectadas por inhalación de humo.