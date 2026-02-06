Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un principio de incendio registrado durante la jornada del jueves en el barrio 22 de Septiembre, en las afueras de Río Gallegos, motivó un rápido y coordinado despliegue de los equipos de emergencia, que lograron asegurar el inmueble afectado y descartar riesgos mayores. Gracias a la intervención oportuna, no se registraron personas lesionadas ni daños estructurales de gravedad, aunque el episodio volvió a poner el foco en la importancia de la prevención en viviendas de construcción ligera.

Según pudo saber La Opinión Austral, el hecho se produjo en un inmueble ubicado en ese sector periférico de la capital santacruceña, cuando se detectó un foco ígneo en la parte trasera de una construcción liviana. Ante la alerta, dotaciones de Bomberos acudieron al lugar y desplegaron de inmediato una línea devanadera para realizar tareas de enfriamiento preventivo y verificación técnica, una etapa clave para evitar que el fuego vuelva a reactivarse.

Desde el cuartel destacaron que, más allá de la extinción inicial, este tipo de procedimientos requiere un trabajo minucioso para eliminar cualquier punto de calor residual. En estructuras ligeras, habituales en varios barrios de la ciudad, el riesgo de propagación o de rebrotes es mayor si no se realizan controles exhaustivos, incluso cuando el fuego parece estar controlado.

El operativo se llevó adelante de manera conjunta entre personal de la División Cuartel 24 de Bomberos, efectivos del Comando de Patrullas de la Policía de Santa Cruz y la Comisaría Séptima, en un esquema de coordinación que permitió asegurar el perímetro y mantener la zona bajo resguardo oficial mientras se completaban las tareas técnicas.

Una vez finalizado el enfriamiento y las inspecciones correspondientes, las autoridades confirmaron que la situación había quedado totalmente controlada. No hubo necesidad de evacuaciones ni se reportaron personas afectadas por el humo o las llamas, lo que llevó tranquilidad a los vecinos del sector.