Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Las calles de Puerto Santa Cruz se convirtieron en el escenario de una maniobra de auxilio vial que demandó la pronta intervención de los servicios de emergencia para liberar un automóvil que había quedado completamente inmovilizado en la calzada.

El hecho tuvo lugar en el cruce estratégico de la calle Mariano Moreno y la Ruta Provincial N° 288, un sector de constante circulación por tratarse de uno de los accesos clave de la localidad. Según pudo saber La Opinión Austral, por esa zona transitaba un vehículo marca Volkswagen Gol cuando, al intentar realizar una maniobra sobre el margen de la arteria, la densidad del barro y la acumulación de greda en la banquina le jugaron una mala pasada. Las ruedas del rodado perdieron adherencia en cuestión de segundos, dejando al automóvil encajado y sin posibilidad alguna de traccionar por sus propios medios.

Ante la imposibilidad de resolver la situación de manera particular y con el riesgo latente de dañar la mecánica del coche al intentar forzar la marcha, se dio aviso a las autoridades. Efectivos de la Comisaría Local acudieron en primera instancia para constatar el estado del conductor y ordenar la circulación en la zona. Evaluado el panorama, los uniformados solicitaron la presencia del personal especializado de la División Cuartel 7° de Bomberos de la Policía de Santa Cruz, quienes se desplazaron al lugar a bordo de una autobomba. .

Al arribar al sitio del incidente, los bomberos montaron un operativo de remolque rápido y seguro. Mediante el uso de eslingas de tiro de alta resistencia enganchadas a los puntos de amarre del vehículo, la dotación aplicó la fuerza de tracción necesaria para sacar gradualmente al Volkswagen Gol del pozo de barro en el que se encontraba atrapado, depositándolo sano y salvo sobre el terreno firme de la calzada principal.

Afortunadamente, el procedimiento concluyó de forma totalmente exitosa y no se registraron personas lesionadas ni daños materiales en la estructura del rodado.