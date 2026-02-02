Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una situación que pudo haber derivado en consecuencias graves fue controlada a tiempo en Puerto Deseado durante la madrugada de este lunes, cuando una fuga de gas en una vivienda encendió las alarmas y motivó un operativo preventivo encabezado por la División Cuartel 22 de Bomberos de la Policía de la provincia de Santa Cruz. La intervención, que se desarrolló en calle Maipú, volvió a poner de relieve la importancia de la respuesta rápida y coordinada ante incidentes vinculados al suministro de gas domiciliario.

Según pudo saber La Opinión Austral episodio se originó a partir de la detección de una pérdida en el nicho externo de una vivienda, un sector clave donde se ubican medidores y conexiones, y que suele ser uno de los puntos más sensibles ante eventuales fallas o deterioros. Apenas recepcionado el aviso, la dotación bomberil acudió al lugar y desplegó un protocolo de actuación orientado a reducir riesgos, priorizando la seguridad de los ocupantes de la casa y de los vecinos del sector.

El primer paso fue el establecimiento de un perímetro de seguridad, una medida habitual en este tipo de contingencias que busca evitar la circulación innecesaria de personas en las inmediaciones y disminuir la posibilidad de que una chispa, una fuente de calor o una manipulación indebida agraven la situación. Paralelamente, se dispuso la custodia preventiva de la escena, mientras se aguardaba la llegada de personal técnico especializado.

En ese contexto, la articulación con Camuzzi, la empresa distribuidora del servicio de gas, resultó determinante para la resolución definitiva del problema. Los técnicos trabajaron sobre la instalación afectada, evaluando el origen de la pérdida y ejecutando las tareas necesarias para neutralizarla. Este tipo de intervenciones requieren no solo conocimiento específico, sino también condiciones de seguridad adecuadas, que son garantizadas por la presencia de los equipos de emergencia.

El resultado del operativo fue positivo. El escenario quedó bajo control, sin que se registraran personas lesionadas ni evacuaciones de magnitud