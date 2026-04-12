Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la madrugada del sábado se registró un hecho de inseguridad en la vía pública de Río Gallegos. Esta vez, el escenario fue la zona del gimnasio Benjamín Verón, donde un joven fue interceptado por varios individuos que, tras agredirlo físicamente, le robaron su mochila. La rápida intervención policial permitió demorar a los sospechosos y recuperar parte de los elementos sustraídos.

El hecho se conoció alrededor de las 6 de la mañana, a partir de una alerta difundida en un grupo vecinal de mensajería, una herramienta que en los últimos años se volvió clave en distintos barrios de la ciudad para advertir situaciones sospechosas o pedir ayuda en tiempo real. Fue precisamente ese aviso el que activó el despliegue de la División Comisaría Quinta, dependiente de la Dirección General Regional Sur.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, cuando los efectivos llegaron a la zona, lograron ubicar a la víctima en un comercio cercano, donde había buscado resguardo tras el ataque. Allí fue asistido mientras se iniciaban las primeras actuaciones para reconstruir lo sucedido. Según los datos preliminares, el joven fue abordado por varios individuos que lo golpearon para luego sustraerle sus pertenencias.

Con esa información, se puso en marcha un rastrillaje en las inmediaciones que rápidamente dio resultados. A pocas cuadras del lugar, los uniformados lograron demorar a varios sospechosos que coincidían con las características aportadas. Durante el procedimiento, se secuestraron elementos de interés para la causa, entre ellos un arma blanca y objetos que pertenecerían al damnificado.

El operativo no se detuvo allí. Con las primeras luces del día, el personal policial continuó con la búsqueda en la zona, logrando recuperar más pertenencias vinculadas al hecho, lo que permitió robustecer la investigación en curso.

Uno de los datos que más llamó la atención de los investigadores tiene que ver con la edad de los involucrados. Según se informó, la mayoría de los sospechosos son menores de edad, lo que motivó la intervención del Juzgado Penal Juvenil. Por disposición judicial, se adoptaron las medidas procesales correspondientes y los adolescentes fueron posteriormente retirados por sus progenitores.

En contraste, uno de los implicados, mayor de edad, permanece detenido y a disposición de la Justicia, mientras se avanza en la determinación de responsabilidades y el grado de participación de cada uno en el ataque.