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Un impactante choque entre dos camiones se registró esta medianoche, cerca de Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz.

Según pudo conocer La Opinión Austral, el siniestro vial tuvo lugar en la Ruta Nacional 3, a unos 50 kilómetros distantes de paraje Lemarchand, confiaron fuentes consultadas por este diario.

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Los servicios de emergencia se encuentran trabajando en el lugar.

Ambos vehículos se incendiaron tras el violento impacto.

Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial confirmaron a La Opinión Austral a las 01:45 horas que ambos conductores se encuentran en buen estado de salud, con lesiones propias de haber protagonizado un incidente de estas características, pero afortunadamente con vida.

En el lugar interviene personal policial y de bomberos de Puerto Santa Cruz, entre otros organismos.

Las autoridades dispusieron el corte total de la Ruta Nacional 3 hacia el sur de Piedra Buena, y desde Güer Aike hacia el norte.

Según pudo conocer este diario, fue una conductora quien dio aviso a Protección Civil al divisar el intenso fuego en la ruta que desprendían ambos rodados.

Las circunstancias del siniestro se dan en el marco del frío extremo que atraviesa la provincia con temperaturas bajo cero y complicando la transitabilidad, con rutas nevadas y escarchadas.