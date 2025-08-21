Your browser doesn’t support HTML5 audio
Fabio Dante Cattani (56), un contratista de Puerto Deseado, se encuentra luchando por su vida en terapia intensiva del Hospital Zonal de Caleta Olivia, luego de haber sufrido una golpiza hace ya más de diez días por una “patota“ de la UOCRA.
La causa no ha tenido avances significativos, dado que la localidad está sin juez penal y hay una subrogante. Familiares y allegados a la víctima piden a la Justicia que actúe, cuestionando la falta de celeridad con la que se intervino.
Quien se refirió al caso en las últimas horas fue el diputado por pueblo deseadense, Santiago Aberastain Zubimendi, apuntando fuertemente contra el sistema judicial de Santa Cruz. “¿Qué hizo la Justicia hasta hoy? La respuesta es simple. NADA. No hay jueza, se tuvo que excusar obligatoriamente. Sólo se nombraron conjueces. La causa no avanzó. No se allanó. No se hizo absolutamente nada por esclarecer el hecho”, criticó.
“Esta es la Justicia heredada de las décadas ‘ganadas’. La verdad, en todo ese tiempo no sé quién ganó (o sí…), pero tengo la absoluta certeza de quiénes fuimos los que perdimos: los santacruceños que EXIGIMOS una Justicia que nos cuide”, agregó.
“Hoy me toca desempeñar la importantísima tarea de legislar para nuestra provincia. Sepan que mi mano va a estar arriba para lo que necesitamos, UNA JUSTICIA JUSTA”, subrayó Zubimendi.
Cristian Fernández, por su parte, yerno de Cattani, también se expresó en el mismo sentido, lamentando y cuestionando el accionar judicial: “Fabio fue víctima de un intento de homicidio, pelea por su vida. Y lo más grave, la Justicia no ha tomado ni una sola medida concreta“.
