“Se pone lindo el boliche a la salida” fue lo que posteó un usuario anónimo sobre un violento suceso que se registró en las últimas horas en Río Gallegos que, lejos de tratarse de algo “lindo” es mucho más preocupante para la sociedad: una veintena de jóvenes se trenzó a golpes de puño y hasta patadas en el suelo generando algo que podría ser más que una simple riña.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que existieron registros fílmicos que daban cuenta de una brutal batalla campal que comenzó afuera de un conocido local nocturno emplazado en la primera cuadra de la calle Alcorta.

El problema no es nuevo, incluso vecinos recuerdan que a mediados del 2000, bajo otro nombre, tras pasar la noche en ese boliche, ocurrían peleas entre varias personas. Ahora, con la posibilidad del avance de la tecnología, los mismos pueden ser grabados.

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El problema es que, también con la tecnología, la gente suma más condimentos a la situación haciendo que sea algo casi satírico. En esta oportunidad, quienes lo compartieron le sumaron el sonido de la canción “Boxindanga” del cantante y también boxeador profesional Ezequiel Matthysse.

Fuentes consultadas por La Opinión Austral, indicaron que no hubo personas demoradas ni ingresos al Hospital Regional por posibles personas con lesiones de gravedad, por lo que no se iniciaron actuaciones judiciales. Más allá de eso, la violencia de las imágenes refleja como, por cuestión del destino o algo fortuito, no hubo que lamentar saldos trágicos.

No es la primera vez que ocurren situaciones así, sin ir más lejos, hace unas pocas semanas ocurrió un hecho similar en las inmediaciones de otro local bailable ubicado en la calle Alcorta, apenas a unas cuatro cuadras del lugar donde se suscitaron los hechos de la madrugada del sábado.