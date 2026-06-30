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Un conflicto originado por un presunto caso de bullying entre dos alumnos de una escuela primaria de Puerto Deseado derivó en una denuncia judicial por amenazas. Una madre aseguró haber recibido mensajes intimidatorios dirigidos tanto a ella como a su hijo de seis años y solicitó medidas de protección ante la Justicia.

La denuncia fue radicada el pasado lunes en la comisaría local deseadense y quedó bajo intervención del Juzgado Provincial, que analizará las pruebas aportada por la mujer.

Según pudo conocer La Opinión Austral, el conflicto comenzó durante el mes de abril, cuando la denunciante recibió un mensaje de una mujer que afirmó ser la madre de un compañero de curso de su hijo, alumno de primer grado de una escuela primaria local. En esa comunicación, apuntaron contra el hijo de la denunciante -niño de seis años- por ejercer bullying.

Con el objetivo de evitar que la situación escalara, la madre decidió informar formalmente lo sucedido a las autoridades del establecimiento educativo mediante una nota presentada en la institución. Sin embargo, de acuerdo con la denuncia, la otra madre no se presentó posteriormente para notificarse de esa actuación.

Transcurridas varias semanas de aquel primer episodio, el lunes alrededor de las 17:30, la denunciante recibió una nueva serie de mensajes a través de WhatsApp. Según consta en la presentación policial, el contenido incluía expresiones intimidatorias, amenazas de “enseñarle modales” al menor e insultos dirigidos tanto al niño como a su madre.

Ante el tenor de los mensajes amenazantes, la mujer manifestó temer que la situación escalara a la violencia física o que la denunciara actuara en contra de su hijo. La denunciante compartió capturas de pantalla de las conversaciones mantenidas con esta persona y pidió a la Justicia una prohibición de acercamiento para prevenir nuevos episodios.