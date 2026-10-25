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Un amplio operativo de búsqueda se desplegó este domingo en la zona rural de Palermo Aike, específicamente en el sector conocido como La Toma, tras una alerta por la presunta caída de dos menores a las frías y caudalosas aguas del río. El hecho movilizó a distintas fuerzas de seguridad y equipos especializados en rescate, que trabajan contrarreloj para dar con los chicos.

Desde el Ministerio de Seguridad de Santa Cruz informaron que, ante la preocupante situación, se activaron los protocolos de emergencia correspondientes. Además, advirtieron sobre los riesgos del lugar: “Cabe recordar que, se conoce la peligrosidad del sector por la presencia de pozones“.

En el operativo participan integrantes del Grupo Especial de Rescate y Salvamento de Bomberos (GERZ), personal de la Dirección de Operaciones de Bomberos, efectivos de la Unidad Operativa de Güer Aike y de la comisaría de la jurisdicción, agentes de la Policía Caminera y equipos de la Subsecretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes.

Las tareas incluyen buceo, rastrillajes terrestres y búsquedas en el agua, coordinadas por los equipos especializados en rescate y salvamento. En paralelo, las autoridades solicitaron a los vecinos que se retiren del sector para facilitar el trabajo de los rescatistas y evitar complicaciones en el desarrollo del operativo.

Según precisó la cartera de Seguridad, la circulación vehicular también representa una dificultad, ya que el puesto de Güer Aike se encuentra colapsado por la gran cantidad de vehículos que transitan por la zona.

Tal como informó previamente La Opinión Austral, durante este domingo numerosos vecinos de Río Gallegos se trasladaron hacia la vera de los cursos de agua de la región para disfrutar de las buenas condiciones meteorológicas y las temperaturas agradables.

Sin embargo, la jornada recreativa se vio interrumpida por la alerta que activó el despliegue de emergencia ante la aparente caída de los dos menores al río.

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