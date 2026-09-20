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La Policía de Santa Cruz activó una búsqueda para localizar a Antonella Giuliana Molina, una adolescente de 16 años que se encuentra desaparecida en la localidad de Puerto Deseado.

Según la descripción difundida por las autoridades, la joven mide aproximadamente 1,62 metros, es de contextura delgada y tiene tez clara. Su cabello es liso, llega hasta los hombros y está teñido de color bordó.

Además, posee un piercing en el labio inferior, ojos marrones y un tatuaje en el brazo izquierdo con la frase “Fuerte como mamá”. Asimismo, al momento de ser vista por última vez, vestía un pantalón de jean claro con roturas en la rodilla, zapatillas negras y una campera negra.

Desde la Policía solicitaron que cualquier persona que pueda aportar información se comunique de inmediato con la línea de emergencias 911 o se acerque a la comisaría más cercana. También pidieron compartir la información para colaborar con la búsqueda.