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La Policía de Santa Cruz solicita la colaboración de la comunidad para localizar a Darío Meza, de 17 años, quien se encuentra desaparecido en Río Gallegos.

El adolescente fue visto por última vez este domingo 1 de noviembre, alrededor de las 00:30. La denuncia correspondiente fue radicada en la Comisaría Sexta de la capital santacruceña.

Según informaron las autoridades, es de tez morena, contextura delgada y mide 1,60 metros. Tiene el cabello corto y un tatuaje de mariposa en una de sus manos.

Al momento de su desaparición, llevaba un pantalón verde camuflado con negro, zapatillas negras, buzo canguro rojo, campera negra y visera del mismo color.

Quienes puedan aportar datos sobre su paradero deben comunicarse de inmediato al 911 o acercarse a la dependencia policial más cercana.