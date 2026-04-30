Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Policía de Santa Cruz mantiene un operativo para encontrar a Bautista Peressini Bórquez, un adolescente de 16 años que falta en Río Gallegos. El pedido de localización se difundió a través de organismos oficiales y medios públicos con el objetivo de ampliar el alcance y reunir información que permita ubicarlo.

El Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración de la provincia replicó el aviso en sus canales institucionales. La difusión incluye datos básicos del caso y vías de contacto para que la comunidad pueda colaborar.

Pedido de colaboración a la comunidad

Las autoridades solicitaron a vecinos y vecinas que aporten cualquier dato que contribuya a la búsqueda. El operativo incluye la activación de protocolos de localización y la circulación del aviso en redes y plataformas oficiales.

Desde la fuerza provincial indicaron que la información recibida resulta clave para avanzar en la investigación. Por ese motivo, insistieron en la importancia de reportar cualquier dato de forma inmediata.

Canales para aportar información

Quienes puedan brindar información deben comunicarse con la línea de emergencias 911 o dirigirse a la comisaría más cercana. También se encuentra habilitado el Sistema de Registro de Personas Extraviadas de Santa Cruz, disponible en el sitio oficial sirpex.santacruz.gob.ar.

Además, el Gobierno provincial difundió un canal de WhatsApp para ampliar la circulación del aviso y facilitar el acceso a las alertas oficiales vinculadas a personas buscadas.

Difusión oficial y seguimiento del caso

El caso se mantiene activo bajo seguimiento de las autoridades provinciales. Los organismos involucrados continúan con la difusión del pedido en distintos medios para aumentar las posibilidades de obtener información certera.

La Policía de Santa Cruz reiteró que cualquier dato, por mínimo que sea, puede resultar relevante para dar con el paradero de Bautista Peressini Bórquez en Río Gallegos.