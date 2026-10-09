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La Policía de Santa Cruz pidió la colaboración de la comunidad para localizar a Cristian Omar Silva, de 36 años, quien se encuentra desaparecido en la ciudad de Río Gallegos.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, se trata de un hombre de aproximadamente 1,68 metros de altura, de contextura física delgada, tez trigueña y cabello corto de color castaño oscuro.

Entre sus características particulares, presenta un tatuaje de un crucifijo en el cuello y la inscripción “JULIETA” en el antebrazo izquierdo. Al momento de ausentarse, vestía ropa deportiva.

Cómo aportar información sobre el hombre desaparecido

Las autoridades solicitan a quienes puedan aportar datos que permitan establecer su paradero que se comuniquen de inmediato con la línea de emergencias 911 o se acerquen a la comisaría más cercana.

Ante cualquier dato relevante, se recomienda dar aviso inmediato a las fuerzas de seguridad.