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La Policía de Santa Cruz solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Cesar Agustín Aguilar Pérez, de 58 años, quien es buscado en Río Gallegos.

Según informaron las autoridades, mide aproximadamente 1,70 metros, es de tez trigueña, tiene el cabello algo largo, con canas, y habitualmente se encuentra afeitado.

Al momento de su desaparición vestía un jean azul gastado y una campera negra con capucha.

Cualquier información que pueda contribuir a la búsqueda debe ser comunicada de inmediato a la línea de emergencias 911 o a la comisaría más cercana.