Buscan a un hombre desaparecido en Puerto San Julián La Policía de Santa Cruz solicita la colaboración de la comunidad para encontrar a Guillermo Osvaldo Gerónimo, de 41 años, quien se encuentra desaparecido.

Puerto San Julián vive momentos de preocupación tras la desaparición de un hombre de 41 años, identificado como Guillermo Osvaldo Gerónimo. La Policía de la provincia de Santa Cruz emitió un pedido oficial para dar con su paradero y solicita la colaboración de vecinos y vecinas de la localidad y zonas cercanas.

Según la información brindada por las autoridades, Gerónimo mide aproximadamente 1,70 metros, es de contextura delgada, tez morena, con cabello negro, corto a medio.

Al momento de ausentarse, vestía pantalón de jeans azul, campera color negra, zapatillas negras y gorra roja con visera azul

Las fuerzas de seguridad indicaron que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser clave para avanzar en la búsqueda. Quienes puedan aportar información deben comunicarse de inmediato con la línea de emergencias 911 o acercarse a la comisaría más cercana.