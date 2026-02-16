Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Policía de Santa Cruz intensificó la búsqueda de Emanuel Guzmán, un joven de 30 años que desapareció en la ciudad de Río Gallegos. El Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración de Santa Cruz publicó el pedido bajo la consigna #TeEstamosBuscando y solicitó la colaboración de la comunidad para dar con su paradero.

Las autoridades difundieron la información a través de los canales oficiales y remarcaron la importancia de que cualquier dato se comunique de inmediato a la línea de emergencia 911 o en la dependencia policial más cercana.

Descripción física y vestimenta al momento de la desaparición

Según el parte oficial, Emanuel Guzmán mide aproximadamente 1,60 metros, tiene contextura física robusta, tez blanca y cabello corto.

Al momento de ausentarse vestía un mameluco de color azul, gorra negra de material cuerina y zapatos marrones con suela blanca. Estos datos resultan claves para que vecinos y vecinas de Río Gallegos puedan identificarlo y aportar información precisa.

Pedido de colaboración en Río Gallegos

La Policía de Santa Cruz solicitó la colaboración activa de la comunidad para avanzar en la búsqueda del joven desaparecido. Las fuerzas de seguridad instaron a la población a no difundir rumores y a canalizar cualquier información relevante por las vías oficiales.

Además del 911, las autoridades recordaron que se puede consultar el Sistema de Registro de Personas Extraviadas a través del sitio oficial sirpex.santacruz.gob.ar, donde figuran los avisos públicos vigentes.

El Ministerio de Desarrollo Social también difundió un canal de WhatsApp destinado a la circulación de alertas y pedidos de búsqueda en toda la provincia.

Cómo aportar información sobre Emanuel Guzmán

Cualquier persona que tenga datos sobre el paradero de Emanuel Guzmán debe comunicarse de inmediato al 911 o dirigirse a la comisaría más cercana en Río Gallegos. Las autoridades destacaron que cada dato puede resultar determinante para localizar al joven y avanzar con la investigación.

La familia y los organismos provinciales mantienen activa la búsqueda y reiteran el pedido de difusión responsable para lograr que Emanuel Guzmán regrese a su hogar.