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La Policía de Santa Cruz emitió un pedido de colaboración para dar con el paradero de Alonqueo Ainara Samira, una adolescente de 13 años que es buscada en la ciudad de Río Gallegos.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración de Santa Cruz, la adolescente mide aproximadamente 1,50 metros, tiene tez morena y cabello corto.

Cómo aportar información

Desde la Policía solicitaron a la comunidad que, ante cualquier dato que pueda contribuir a establecer su paradero, se comunique de inmediato a la línea de emergencias 911 o se acerque a la dependencia policial más cercana.

La información aportada puede resultar clave para avanzar en la búsqueda.